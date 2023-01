Premiér jednal s guvernérem ČNB o snaze snížit inflaci

Premiér Petr Fiala (ODS) se setkal s guvernérem České národní banky (ČNB) Alešem Michlem. Jednali o společné snaze snížit inflaci, uvedli oba na twitteru. Tempo růstu cen loni dosáhlo 15,1 procenta, inflace tak byla druhá nejvyšší od roku 1993. V letošním roce se očekává postupné snížení inflace, podle dnes zveřejněné prognózy ministerstva financí by měla celoročně činit 10,4 procenta. "S guvernérem ČNB Alešem Michlem jsem mluvil o vztazích mezi vládou a centrální bankou a o tom, jak společným úsilím můžeme snížit inflaci. Podle odhadu ČNB inflace klesne ve druhém pololetí letošního roku na jednociferná čísla, a to i díky odpovědné rozpočtové politice vlády," uvedl Fiala. "Společnou prioritou ČNB a vlády je snížení inflace," napsal na twitteru Michl. Ocenil profesionální vztahy mezi centrální bankou a kabinetem a vzájemný respekt k nezávislosti. Michl v minulosti několikrát uvedl, že ke snížení inflace by přispěla i větší fiskální disciplína.