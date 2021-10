Premiér: Opravená D1 má životnost 30 let

Záruka na opravenou dálnici D1 je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) deset let, její životnost je 30 let. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl na dnešním oficiálním otevření posledního zrekonstruovaného úseku mezi Velkým Beranovem a Měřínem uvedl, že všechny opravné úseky by měly být zkolaudovány v příštím roce. Babiš míní, že se D1 stala symbolem nehod, výluk a měla špatnou "image".

Rekonstrukce vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH, což je proti původním předpokladům asi o dvě miliardy méně. Dokončení oprav se ovšem zdrželo o tři roky, termín byl dvakrát odsouván. O rekonstrukci bylo rozhodnuto v roce 2011, stavba začala o dva roky později a původně měla skončit v roce 2018. "Nebýt aktivistů, mohla být hotová už před rokem a půl," řekl Babiš.

Silničáři opravili 160 kilometrů dálnice mezi Mirošovicemi u Prahy a Kývalkou u Brna v obou směrech včetně 95 mostů. Dálnice byla rozšířena o 0,75 metru na každé straně. Většina prací se dělala za provozu.