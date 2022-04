Premiér Petr Fiala zůstává na další dva roky předsedou ODS

Premiér Petr Fiala obhájil pozici předsedy ODS. Na kongresu strany v Praze získal všechny odevzdané platné hlasy delegátů - celkem 510. Informoval o tom předseda volební komise Petr Bendl. Fiala po zvolení svým kolegům poděkoval za silný mandát. "Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska," řekl delegátům a sklidil potlesk.

Fiala v kandidátském projevu představil svou vizi pro příští dva roky vlády. Zaměří se na zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivní zahraniční politiku a změnu energetiky v Česku. Kabinet musí podle něj také udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty. Fiala řekl, že před osmi lety přebíral ODS na pomezí života a smrti. "Dnes je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu," řekl. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. "Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu," konstatoval. Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny.

Předsedové koaličních stran

Předsedové koaličních stran na kongresu ODS ocenili spolupráci vlády koalice Spolu a PirSTAN, kterou podle předsedy STAN Víta Rakušana stmelily společné hodnoty v prvních, nelehkých měsících existence, Hovořili o společných krocích i válečné situaci na Ukrajině. Jako lídra, který se ukázal jako státník a vede vládu aniž by ministry "válcoval", zmínili předsedu ODS Petra Fialu. Za velkou zkouškou označil Rakušan podzimní volby do obcí a třetiny Senátu, ve kterých se koaliční strany stanou soupeři. ODS vyzvedl Rakušan jako stranu, která zvládla vrátit se do Sněmovny, vzhledem ke konkurenci, která je čeká popřál občanským demokratům "přiměřený úspěch do budoucnosti".

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí co nejdřív odstřihnout od ruského plynu a ropy. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," řekla. Česko musí nadále podporovat Ukrajinu a být vstřícné k uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou vojenskou invazí.

Hlavně chvále společného projektu se věnoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Jsem rád, že jsem do toho šli a odpracovali to," uvedl. Fungování spolupráce ho příjemně překvapila lidsky. "Potom to může fungovat i politicky a ve prospěch ČR, EU, Evropy nebo NATO," řekl. Vládní tým je podle něj dobrý a má dobrého premiéra v Petru Fialovi.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vládní strany spolupracují i přes některé odlišnosti na řešeních, která posouvají Česko dál. "Věřím, že na tom nic nezmění kampaň. Bude tvrdá, toho se nikdo nebojí, ale měla by být férová a poctivá, aby to byl souboj ideálů a ne hoaxů a populismu, jak jsme viděli u některých nejmenovaných stran před volbami," řekl. Kritizoval, že v podobném stylu pokračují opoziční strany i v současnosti.