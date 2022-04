Premiér: Stálá přítomnost armády USA v ČR je jen hezké přání, nejedná se o tom

Stálá přítomnost americké armády v Česku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) sice hezké přání, ale aktuální téma to není a reálná jednání se o této věci nevedou. Fiala to řekl serveru Aktuálně.cz. O přítomnosti amerických vojáků na českém území se začalo diskutoval po sobotním vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS), která Deníku N řekla, že po Velikonocích při jednání ve Spojených státech se svým protějškem Lloydem Austinem chce otevřít i téma americké přítomnosti v ČR. "Je to určitě pěkné téma. Pro mě jako občanského demokrata se to pěkně poslouchá, ale opravdu je to jenom hezké přání," řekl Aktuálně.cz premiér a šéf ODS k možnosti stálé americké vojenské přítomnosti v ČR. Zdůraznil, že nejde o aktuální téma. "Reálná jednání se o tom nevedou," dodal. Téma se podle Fialy objevilo víceméně náhodou poté, co europoslanec a exministr obrany a zahraničí Alexandr Vondra na víkendovém kongresu ODS připomněl svůj dva roky starý projev a řekl, že v Česku chybí americká vojenská základna. Černochová poté o nápadu mluvila v médiích.