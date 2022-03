Premiér: V Česku je asi 6 tisíc protiatomových krytů pro zhruba čtvrt milionu lidí

V Česku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) kolem 6000 standardních protiatomových krytů, které pojmou zhruba čtvrt milionu lidí. Jako kryty by v případě potřeby mohly sloužit i podzemní prostory v budovách nebo pražské metro či Strahovský tunel. Fiala to uvedl ve Sněmovně při interpelacích. Reagoval tak na dotaz poslance SPD Vladimíra Zlínského, jak je stát připraven chránit obyvatele v případě jaderného útoku či havárie vzhledem k tomu, že ruský prezident Vladimir Putin nařídil během agrese proti Ukrajině uvést do pohotovosti ruské jaderné síly. "Není důvod ke znepokojení, nestrašme občany, že hrozí nějaké riziko a že se budeme muset schovávat do krytu nebo něco podobného," uvedl premiér. Podle něj je Putinův výrok součástí psychologické války. "Putin to používá k tomu, aby vyděsil občany demokratických zemí," řekl Fiala. Podle něj použití jaderných zbraní je "krajně nepravděpodobné, ne-li vyloučené".

Putin v neděli nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Podle ruského prezidenta to byla reakce na "agresivní prohlášení" vedoucích představitelů členských zemí Severoatlantické aliance na adresu Ruska a na "nelegitimní sankce", přijímané Západem po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ta představuje největší pozemní vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války.