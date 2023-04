Premiéři ČR a Slovenska: Obranný průmysl je příležitostí pro spolupráci

Obranný průmysl představuje novou možnost spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskem, řekl slovenský premiér Eduard Heger na úvod společného jednání vlád obou zemí v Trenčíně na západě Slovenska. Podobný názor vyslovil i předseda české vlády Petr Fiala. Za důležitou Heger označil potřebu nahradit dovoz jaderného paliva z Ruska dodávkami odjinud. "Obranný průmysl je nový potenciál, protože všechny členské země budou zvyšovat výdaje na obranu. To nám dává příležitosti pro spolupráci, máme tradici z dob Československa," uvedl Heger. Ve firmách slovenského obranného průmyslu se angažuje skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada, která má například poloviční podíl ve výrobci munice ZVS Holding. Právě prostřednictvím této firmy se chce Slovensko zapojit do projektu EU na zvýšení výroby munice. Státy evropského bloku se v březnu dohodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu. Fiala se vyslovil pro to, aby česká i slovenská armáda využívaly letouny české výroby, do jejichž výroby by se zapojily i slovenské firmy. Podobnou spolupráci by uvítal i při dalších projektech. Heger se vyslovil také pro společný boj proti dezinformacím a pro hledání náhrady dodávek ruského paliva pro jaderné elektrárny, které mají v obou zemích bývalého Československa značný podíl na výrobě elektřiny.

Kromě Hegera a Fialy na společné jednání do Trenčína přijelo shodně pět ministrů z Česka i Slovenska a také náměstci ministerstev odpovědných za průmysl, obchod a hospodářství.