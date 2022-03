Přes 200 tisíc lidí už v Česku dostalo speciální víza kvůli válce na Ukrajině

Přes 200 tisíc lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajině už dostalo v Česku speciální víza. V sobotu jich ministerstvo vnitra vydalo 5427, celkem je od začátku války dostalo 200.852 lidí. Úřad údaje zveřejnil na twitteru. Na cizinecké policii, kde mají lidé 30 dnů na nahlášení od příjezdu do Česka, se zatím nahlásilo přes 107 tisíc uprchlíků. Na cizinecké policii nemusí svůj pobyt ohlašovat děti do 15 let, podle údajů ministerstva vnitra je jich mezi uprchlíky zhruba čtvrtina. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.