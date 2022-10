Převaděč, který převážel 29 migrantů, havaroval při útěku před policií

V Břeclavi havarovala dodávka s 29 syrskými migranty. Její řidič ujížděl před policejní kontrolou. Nehoda si vyžádala celkem 21 zraněných. Jak ČTK řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová, šest lidí se zranilo těžce a 15 lidí utrpělo středně těžká a lehká zranění - bylo mezi nimi i pět dětí. Záchranáři je ošetřili a převezli do jihomoravských nemocnic. "Prohlédli jsme všechny, kdo v dodávce cestovali, v péči jsme měli 21 lidí. Kromě nich jsme do nemocnice převezli i dva další lidi jako doprovod," upřesnila Bothová. Nehoda se stala kolem 7:00 poté, co převaděč s dodávkou nezastavil ke kontrole na hranicích v Lanžhotě a ujížděl policistům až do Břeclavi, kde narazil do dvou aut a do domu.