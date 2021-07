Převrácený raft na Sázavě si vyžádal jednu oběť

Převrácení raftu na Sázavě u Českého Šternberka na Benešovsku si vyžádalo jednu oběť na životě. Dalších šest lidí skončilo v nemocnicích. Na místě zasahovaly tři vrtulníky, řekla ČTK mluvčí středočeské záchranné služby Petra Homolová.

Na raftu se plavilo několik lidí, podle mluvčí mezi nimi byli i nezletilí. "Jedna žena byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Praze Motole ve stavu po resuscitaci. Další žena byla transportována letecky do jihlavské nemocnice, byla při vědomí a stabilizovaná," uvedla Homolová. Další čtyři lidi, z toho tři ženy a jednoho muže, sanitky převezly do benešovské nemocnice.