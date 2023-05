Prezident navštívíl Zemědělské družstvo v Hrotovicích

Zemědělci potřebují od státu jistotu podpory produkce domácích potravin. Závisí na tom i rozhodování o investicích do modernizace, řekl ČTK předseda Zemědělského družstva Hrotovice Bohumír Hutař. Hrotovické družstvo si dnes během návštěvy Vysočiny prohlédl prezident Petr Pavel s manželkou. Ráno přijeli do Jemnice, kde na ně čekaly stovky lidí. Po návštěvě radnice prošli městem a prohlédli si opravovaný jemnický zámek.

Hrotovické družstvo vyrábí vojtěškové úsušky. Pelety, které exportuje především na Balkán. "Je to trochu rarita, v České republice je asi jen pět sušáren. Bývalo to rozšířenější, ale my jsme technologii přepracovali, aby to ekologicky vycházelo, je to poměrně dobrý výrobní artikl," řekl Hutař. Družstvo má zároveň vlastní bioplynovou stanici. Odpadním teplem vytápí i hrotovickou základní školu nebo hotel. Od příštího roku připojí také mateřskou školu.

Odpadní teplo využívá i při chovu sumečka afrického. Zatím produkuje asi 30 tun ročně. Ryby míří především do kuchyní škol, domovů důchodců a nemocnic. Družstvo je nedodává do obchodní sítě, má vlastní e-shop.