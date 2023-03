Prezident Pavel navštívil Senát, na jehož zasedání přednesl projev

Prezident Petr Pavel dnes dopoledne navštívil Senát, kde přednesl projev. Horní komoru navštívil jako první ústavní instituci, a to tři týdny po nástupu do funkce. Prezident se senátory mluvil o vzájemných vztazích horní komory a Hradu nejen ve vazbě na přijímání zákonů nebo diplomacii. Pavel má letos navrhnout Senátu ke schválení sedm kandidátů na ústavní soudce, tedy téměř polovinu členů Ústavního soudu. Prezident minulé pondělí řekl, že chce proces jmenování učinit transparentnějším. Rozhodl se obeslat dvě desítky právních institucí, které by mu měly předložit své adepty. Jména prvních tří kandidátů chce oznámit po pondělním setkání s nimi.

Pavlův předchůdce Miloš Zeman nebyl v Senátu devět let, Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil v květnu 2014, tedy zhruba rok po nástup do funkce. O Senátu se vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, kterou by bylo možné vyhladovět, tedy zrušit její financování ze státního rozpočtu, byl proti cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan. Horní komora Zemana v minulých letech kritizovala za jeho kontroverzní výroky a postoje.

Pavel v projevu k senátorům dále uvedl, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci a tedy o svou moc, ale využívat svůj vliv zejména ve vztahu k vládě. ČR také musí mluvit v zahraniční politice jedním hlasem. Uvedl, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem. Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) označil návštěvu prezidenta Pavla v horní komoře za symbolický návrat k ústavnosti, normální politické kultuře a spolupráci.