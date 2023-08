Prezident Pavel: Noví soudci významně obohatí Ústavní soud

Prezident Petr Pavel je rád, že Senát schválil další tři jeho nominace na ústavní soudce. Je přesvědčen o tom, že jsou to osobnosti, které Ústavní soud (ÚS) významně obohatí, uvedl na twitteru. Ústavními soudci nově budou bývalý místopředseda Mezinárodního trestního soudu Robert Fremr, místopředsedkyně pražského městského soudu Veronika Křesťanová a profesorka občanského práva Kateřina Ronovská. "Jejich odborný profil zapadá do mé představy o složení Ústavního soudu coby mozaiky různých právních profesí, pohledů i zkušeností," uvedl prezident, který své kandidáty přišel dnes do Senátu představit. "Jsem přesvědčen, že všichni tři jsou osobnosti, které ho (ÚS) významně obohatí. Právě pestrost Ústavního soudu, ale i jeho odbornost, důvěryhodnost a nezávislost jsou nezbytným předpokladem, aby dokázal ochránit lidská práva i ústavnost naší země," dodal Pavel. Fremrovu nominaci dnes Senát schválil navzdory pochybnostem kvůli kauze Olšanské hřbitovy z roku 1988, kde se na zmanipulované obžalobě podílela komunistická tajná policie.