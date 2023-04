Prezident Pavel po návratu: Ukrajina potřebuje hlavně munici

Česká republika bude ve spolupráci s dalšími spojenci hledat cesty, jak zvýšit dodávky munice na Ukrajinu. Uvedl to prezident Petr Pavel po návratu z Ukrajiny, kde byl na pracovní návštěvě. Ukrajina má podle něj munice kritický nedostatek, přičemž právě munice je nezbytná pro to, aby země mohla zahájit protiofenzívu vůči Rusku a obnovit kontrolu nad svým územím.

"To, co Ukrajina potřebuje ze všeho nejvíc, je munice. Její kritický nedostatek omezuje schopnost Ukrajiny efektivně se bránit a limituje schopnost provést úspěšnou protiofenzívu," řekl Pavel po příletu na vojenské letiště v pražských Kbelích. Rusové podle něj denně vystřelí čtyřnásobek až pětinásobek toho, co Ukrajinci.

Potřebná munice už se podle něj v ČR mnohdy nevyrábí, je ale dostupná v některých jiných státech. Pavel na Ukrajinu vyrazil ve čtvrtek večer vlakem s Polska se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V pátek jednali v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli státu, a to zejména o vojenské podpoře. V sobotu pak navštívil východoukrajinské město Dnipro, jež se nachází několik desítek kilometrů od současné frontové linie. Podle Hradu je Pavel prvním zahraničním prezidentem, který se po ruské invazi vydal na východ Ukrajiny. V Dněpropetrovské oblasti, významně zaměřené na průmysl, chce Česká republika výhledově otevřít generální konzulát.