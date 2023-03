Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Moravskoslezského kraje, sfáral v Darkově

Prezident Petr Pavel zahájil na Dole Darkov v Karviné druhý den návštěvy Moravskoslezského kraje. Sfáral do desátého patra šachty 900 metrů pod povrch. Mluvčí Diama Jana Dronská ČTK řekla, že Pavel je po více než 30 letech prvním prezidentem, který fárá do některého z dolů v Ostravsko-karvinském revíru. Naposledy fáral v lednu 1990 Václav Havel na Dole Paskov. V černouhelném Dole Darkov skončila těžba předloni v únoru. Poté byl převeden na státní podnik Diamo, který má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a zajišťuje i útlum těžby uhlí na Karvinsku.

"Pro mě to byla vítaná příležitost, jak se aspoň trošku podívat na práci, kterou havíři na Ostravsku dělali dlouhé roky. Je to taky trošku smutná situace, zvlášť pro ně, když tady byli zvyklí dělat desítky let a teď to uzavírají," řekl prezident po vyfárání. "Velice pravděpodobně, sice to nezní moc hezky, budu asi prvním a posledním českým prezidentem, který se na tomto dole kdy objevil," řekl Pavel. Prezident řekl, že činnosti následující po ukončení těžby se v dole budou dělat ještě desítky let. Jde například o využití metanu, kontrolu všech prostor, ale také možnosti dalšího využití.