Prezident Pavel pokračuje v návštěvě Polska, setkal se s premiérem Morawieckým

Setkáním s polským premiérem Mateuszem Morawieckým zahájil prezident Petr Pavel druhý a závěrečný den návštěvy Polska. Polský premiér na úvod setkání poznamenal, že si není jist, zda během tisícileté historie byly česko-polské vztahy lepší než dnes. Vyzdvihl roli, kterou obě země společně hrají v podpoře Ukrajiny. Řekl také, že stále doufá v oživení visegrádské skupiny. Tu Pavel v minulosti kritizoval.

Pavel do Polska přiletěl ve čtvrtek. Jde o jeho druhou cestu ve funkci, na první byl začátkem týdne na Slovensku. Ve Varšavě se dosud setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, s předsedy obou komor polského parlamentu nebo s českými krajany. Pavel podotkl, že je hrdý, že mohl do Polska přijet v krátké době po své inauguraci a setkat se s hlavními činiteli země. Věří, že střední a východní Evropa je nyní v zásadní části své historie. Role regionu podle něj může růst nejen s ohledem na podporu Ukrajiny proti ruské agresi, ale i kvůli poválečné obnově napadené země.

Region podle něj může a měl by hrát zásadní roli při návratu Ukrajiny do rodiny demokratických evropských národů, a to včetně silné podpory členství Ukrajiny v EU a, po splnění podmínek, případně i v NATO.