Prezident Pavel přednese projev v OSN, představí český pohled na agresi Ruska na Ukrajině

O hodnotách demokracie a o nebezpečnosti ruské agrese vůči Ukrajině pro svět bude dnes v New Yorku mluvit český prezident Petr Pavel. Vystoupí s projevem před Valným shromážděním OSN. Po 6 letech je to poprvé, co Česko na tomto fóru zastupuje hlava státu. Proto dostane slovo hned v první den shromáždění. Petr Pavel chce před ostatními státy prezentovat Česko jako spolehlivého, ale také akčního partnera. Chce vysvětlit neevropským zemím, co se z pohledu Střední Evropy děje na Ukrajině a jak nebezpečná je ruská agrese pro celý svět. Podle prezidenta Pavla půjde o zatím nejzávažnější projev v jeho funkci. "Já si moc vážím toho, že mohu po asi šesti letech zastupovat Českou republiku na Valném shromáždění," řekl v pondělí Pavel českým novinářům a doplnil, že projev pečlivě připravoval a považuje ho za jedno ze svých nejdůležitějších vystoupení za dosavadní dobu v úřadu. Znění textu vystoupení českého prezidenta se precizuje do posledních hodin. On sám se na něj pečlivě připravoval, aby jak uvedl, byl co nejvybroušenější.

Českou hlavu státu čeká i řada bilaterálních jednání včetně toho s jordánským králem Abdalláhem II., s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem nebo s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Pozdě večer místního času se pak Pavel zúčastní recepce, kterou v Metropolitním muzeu pořádá americký prezident Joe Biden.