Prezident Pavel při příležitosti druhého výročí ruské invaze přijal na Hradě ukrajinské válečné uprchlíky

Problémy, které Ukrajina denně prožívá, ohromná míra destrukce či mnoho lidských neštěstí, nezmizí tím, že se před tím budou zavírat oči. Při setkání s 15 ukrajinskými válečnými uprchlíky na Pražském hradě to řekl prezident Petr Pavel. Mnoho z uprchlíků se podle něj aktivně a iniciativně vyrovnalo se svou situací, prokázalo ohromnou odolnost a vynalézavost. V sobotu uplynou od začátku ruské invaze dva roky. Mezi uprchlíky, které Pavel na Hradě přivítal, byli například učitelky, kameraman, žena, která pořádá hudební kurzy pro děti, nebo provozovatelé restaurací, bister či cukráren. Před dvěma lety přišla podle Pavla zpráva o invazi pro mnohé jako blesk z čistého nebe, protože málokdo věřil tomu, že ruský prezident Vladimir Putin takový krok skutečně udělá. Způsobil naprosté většině lidí šok a vyvolal ochotu velice rychle Ukrajině pomoci, řekl prezident. Česko podle něj bylo mezi těmito zeměmi, je hrdý i na to, že občané začali okamžitě zjišťovat možnosti podpory. Postupem času podle prezidenta jakékoli obrázky zevšední, i prezentace války na Ukrajině začala působit to, čemu se říká únava z války. Zprávy o neštěstích, úmrtích či destrukci začne lidský mozek podle Pavla přirozeně vytěsňovat, do popředí se dostávaly běžné denní problémy občanů. To ale neznamená, že by se to mělo stát trendem, podotkl prezident. "Problémy, které Ukrajina prožívá každý den, ohromnou míru destrukce, mnoho lidských neštěstí, nezmizí tím, že budeme zavírat oči a tvářit se, že neexistují," poznamenal Pavel. Je potřeba připomínat nejen konkrétní příběhy, ale zároveň je v českém zájmu Ukrajinu podporovat. Nejen z principu běžné solidarity, ale i proto, že Česko chce, aby Ukrajina žila v míru a byla stabilní, bezpečnou zemí.

Premiér Petr Fiala z ODS už dříve řekl, že Česko aktuálně poskytuje útočiště pro 384 tisíc ukrajinských válečných uprchlíků, dvě třetiny z nich jsou ženy.