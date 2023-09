Prezident Pavel s manželkou se do Lumbeho vily přestěhují po návratu z USA

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou se do Lumbeho vily na Pražském hradě přestěhují po návratu z cesty do Spojených států, kde bude hlava státu příští týden. Na dotaz ČTK to uvedl odbor komunikace Hradu. Vila je po úpravách souvisejících s jejím desetiletým používáním připravena k nastěhování. Pavel dříve v CNN Prima News řekl, že se ženou chtějí v Lumbeho vile bydlet během pracovního týdne. O využití vily, kde v minulosti bydlel i bývalý prezident Miloš Zeman, Pavel mluvil už po svém březnovém nástupu do funkce. Velkou část prací na vile podle Hradu zajistili zaměstnanci Pražského hradu, nábytek byl většinou pořízen z běžné obchodní nabídky. "Na míru byl vyroben pouze nábytek, který musel zohlednit atypickou konstrukci částí vily," dodal Hrad. Architekt Jiří Boudník nedávno na svém webu uvedl, že v novém prezidentském sídle tvořil interiéry. "Bylo velmi náročné skloubit stav neoklasicistní vily, která si vyžadovala ohled na historii objektu s možnostmi rozpočtu (zadání bylo, aby řešení jak volně stojících prvků nábytku, tak i vestavěného nábytku bylo co nejekonomičtější vzhledem k minimalistickému cítění klienta)," napsal. Kromě nábytku se podle Boudníka řešila i výmalba prostor, repasování oken a okenic, koberce a světla v celé vile.