Prezident Pavel se chce setkat s premiérem Fialou kvůli plánovaným změnám daní

Prezident Petr Pavel se kvůli chystaným změnám v daňovém systému sejde s premiérem Petrem Fialou z ODS. Řekl to po zasedání Bezpečnostní rady státu. Zřejmě příští týden proberou i plány na úsporná opatření. V médiích se objevily informace o změně daně z přidané hodnoty (DPH) s vyšší sazbou u vodného, energií či bezlepkových potravin. Pavel se k návrhům nechtěl vyjadřovat. Podle premiéra do médií neunikl návrh, ale "analytický materiál". Fiala uvedl, že v dokumentu ministerstvo financí rozebírá možnosti úspor a vypočítává dopady jednotlivých kroků. Česko hospodaří v posledních letech se stomiliardovými schodky. Podle premiéra opatření mají vést v příštím roce ke snížení deficitu nejméně o 70 miliard korun a kabinet chce nejdřív hledat úspory u státu. "A pak se teprve budeme zabývat věcmi, které se budou dotýkat občanů a firem. Je to bolestný proces, ale musíme ho udělat," uvedl předseda vlády.