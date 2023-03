Prezident Pavel se na Slovensku sešel se šéfem sněmovny, hovořili i o pomoci Ukrajině

Prezident Petr Pavel chápe Visegrádskou čtyřku jako konzultační fórum. Pokud se na něm řeší otázky, ve kterých se členské země shodnou, tak platforma podle něj dává smysl. Řekl to při debatě se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Bratislavě, kde je od pondělí na své první zahraniční cestě. Návštěva potvrdila jeho názorovou a hodnotovou blízkost s prezidentkou Čaputovou, kterou oba lídři považují za základ pro další spolupráci. Naznačili, že by v budoucnu mohli jezdit na společné zahraniční cesty.

Dnes se český prezident sešel se šéfem parlamentu Borisem Kollárem. Oba politici podle Kollára hovořili o pomoci Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí do této země i o předčasných volbách na Slovensku. "Když nyní pomáháme Ukrajině, tak budeme požadovat, aby v případě poválečné obnově byly Slovensko a stejně tak Česká republika zapojeny do obnovy," řekl Kollár. Pode něj práce na obnově Ukrajiny by měly pomoci také slovenským a českým firmám i ekonomice. Kollár také uvedl, že si nemyslí, že je formát V4 téma, které by mělo být v útlumu. "Vlády se mění, ne vždy nám může vyhovovat premiér nebo prezident té které země," uvedl.

V Českém domě se dnes ještě prezident potká s mladými lidmi z nevládních organizací. Ve čtvrtek a pátek Petr Pavel navštíví Polsko.