Prezident Pavel se nebojí ruských hrozeb, jen únavy z dlouhé opotřebovávací války

Demokratické společenství nemá důvod bát se ruských hrozeb, protože je hodnotově, občansky, hospodářsky i vojensky silnější. Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost to řekl prezident Petr Pavel. Obává se ale únavy západních zemí z dlouhé opotřebovávací války, která může přinést nejednotnost. Přesně o to podle něj při vojenské agresi na Ukrajině ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jde. Rusko sází na to, že se Západ unaví a dlouhý konflikt otráví jeho představitele a občany, řekl Pavel. "Je to logický kalkul, každý konflikt časem ztrácí na naléhavosti a v životech lidí ho zastiňují každodenní starosti," uvedl. Prezident ocenil české občany, kteří nepolevují ve své podpoře Ukrajiny nehledě na krize, inflaci nebo rozpočtové problémy Česka. Ocenil i vládu, ze to že průběžně posílá na Ukrajinu vojenskou a humanitární pomoc. Dosavadní dění při ruské agresi utvrdilo prezidenta v tom, že demokratický Západ se mýlil, že válka vedená těžkými konvenčními zbraněmi 20. století nebude ve 21. století možná.