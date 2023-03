Prezident Pavel se příští týden sejde s německý kancléřem Olafem Scholzem

Prezident Petr Pavel by se měl v úterý v Berlíně potkat s německým kancléřem Olafem Scholzem. Řekl to mluvčí německé vlády Steffen Hebestreit. Podle něj by se měli bavit například o bezpečnostní situaci v Evropě s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině. Pavel si Německo zvolil po Slovensku a Polsku jako třetí zemi, kterou po nástupu do funkce navštíví. V Německu se má Pavel sejít také se spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem v jeho sídle na berlínském zámku Bellevue. Zde Steinmeier přivítá Pavla s vojenskými poctami. Nového českého prezidenta k sobě pozvala také Německá společnost pro zahraniční politiku (DGAP).

Do Německa se vydá Pavel znovu v květnu, kdy slíbil bavorskému premiérovi Markusi Söderovi společné setkání v Selbu v rámci bavorsko-českých oslav. Ty u příležitosti bavorsko-českých týdnů přátelství potrvají 12 týdnů od 19. května do 6. srpna. Akce se koná jako symbol dosavadních úspěchů přeshraničního rozvoje regionů Bavorska a Česka, naplánovány jsou kulturní události na obou stranách hranice.