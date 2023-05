Prezident Pavel se vydal na návštěvu Rakouska vlakem

Prezident Pavel s manželkou Evou odcestoval na dvoudenní návštěvu Rakouska, kde českou hlavu státu s vojenskými poctami ve čtvrtek přijme rakouský prezident Alexander Van der Bellen. Pavel se sejde také s předsedou rakouské Národní rady Wolfgangem Sobotkou a ministryní obrany Klaudií Tannerovou. Prezidentský pár se na cestu do Rakouska vydal vlakem, jedním z pravidelných spojů. Mluvčí Českých drah Lukáš Kubát uvedl, že prezidentovu cestu po kolejích do Vídně neprovázejí žádné mimořádnosti. "Žádné speciální opatření za České dráhy jsme nepřipravovali ani nepřipravujeme," uvedl. Jízda vlakem na státní návštěvu je u českých politiků stále poměrně neobvyklá, dobré železniční spojení ale letos v březnu využil i rakouský prezident Van der Bellen, který na rozlučkovou návštěvu před koncem úřadování bývalého prezidenta Miloše Zemana přijel do Prahy právě vlakem.