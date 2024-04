Prezident Pavel si při prohlídce továrny TON vyzkoušel ruční ohýbání nábytku

Prezident Petr Pavel si dnes při prohlídce společnosti TON v Bystřici pod Hostýnem, kterou zahájil svou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje, vyzkoušel ruční ohýbání nábytku. Spolu se dvěma pracovníky továrny a nezbytnými nástroji ohýbal dřevěné opěradlo židle 014, která se vyrábí 160 let.

"Mě by to bavilo," zhodnotil práci s bukovým dřevem Pavel. Připustil však, že zhotovení opěradla pod jeho rukama bylo pomalejší, než je obvyklé. "Možná z toho bude i židle," doplnil prezident. Výrobce ohýbaného nábytku TON je známý zachováním jedinečných starých výrobních postupů. V poslední době je však kombinuje s moderními technologiemi. Tradice firmy sahá do roku 1861, kdy v Bystřici pod Hostýnem vybudoval se svými syny továrnu truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet.

Na Krajský úřadě ve Zlíně prezidenta přivítá hejtman Radim Holiš (ANO). Setká se rovněž s krajskými zastupiteli a starosty obcí s rozšířenou působností. Odpoledne Pavel navštíví firmu Vasky ve Lhotě na Zlínsku, která vyrábí obuv. Poté přejede do rožnovského skanzenu. Večer bude v horském středisku Pustevny v Beskydech debatovat se starosty.