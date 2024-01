Prezident Pavel v Kataru jednal o bezpečnosti na Blízkém východě i ekonomické spolupráci

Český prezident Petr Pavel návštěvou Kataru končí třídenní cestu po Blízkém východě. Při jednání v Dauhá s katarským emírem Tamimem bin Hamad Sáním se shodl na tom, že situaci v Pásmu Gazy je nutné řešit v komplexním balíku s konkrétním cílem, jímž je forma státnosti pro Palestince. „Bez toho, že by Palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, jako jsme toho byli svědky dosud,“ uvedl český prezident. Vedle jednání o mezinárodní situaci hovořil Pavel s katarským emírem i o ekonomické spolupráci obou zemí. Shodli se, že potenciál společného obchodu Česka s Katarem ještě není naplněný a země by se o něj měly snažit. Společně s prezidentem cestovali do Kataru i čeští podnikatelé. Petr Pavel uvedl, že Katar je v současnosti až 79. stát v rámci objemu vzájemného obchodu s Českou republikou. Po této informaci prý katarský emír slíbil, že do dvou let se dostane do první desítky tohoto žebříčku. Podle Pavla by se mohla spolupráce rozvíjet v oblasti mimoropného průmyslu, na který se teď Katar mimo jiné soustředí.

Do Dauhá prezident přijel z Izraele, kde v Jeruzalémě jednal s vrcholnými politickými představiteli. Navštívil mimo jiné i napadenou vojenskou základnu na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, která byla zasažena právě při útoku 7. října, kdy ozbrojenci palestinského hnutí Hamás zaútočili na izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a dalších zhruba 240 unesli. Izrael v reakci na útok zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde válka trvá už více než 100 dní.