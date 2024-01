Prezident Pavel v Kataru uzavře třídenní cestu na Blízký východ

Prezident Petr Pavel dnes ukončí třídenní cestu na Blízký východ. Po dvou dnech v Izraeli přijel v úterý večer do Kataru, kde bude jednat s emírem Tamimem bin Hamadem Sáním a s místopředsedou vlády a ministrem obrany Chálidem bin Muhammadem Attíjou. Na českém velvyslanectví v Dauhá se také setká s krajany. Katar český prezident považuje za možná jedinou zemi, která má nejsilnější páky na vedení palestinského hnutí Hamás, jehož ozbrojenci loni 7. října zaútočili na izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a dalších zhruba 240 unesli. Izrael v reakci na útok zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde válka trvá už více než 100 dní. "Pokud se vedení Kataru rozhodne k nějakému většímu tlaku na Hamás ohledně propuštění rukojmích, případně opuštění Pásma Gazy, tak by to výrazně pomohlo ke zlepšení situace," řekl v úterý Pavel. Do Dauhá prezident přijel z Izraele, kde v Jeruzalémě jednal s vrcholnými politickými představiteli. Navštívil napadenou vojenskou základnu na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, která byla zasažena právě při útoku 7. října, i Národní kybernetické ředitelství (INCD) v Beerševě.