Prezident Pavel vyzval k pokračování podpory Ukrajiny ve všech oblastech

Svět musí podle prezidenta Petra Pavla pokračovat v podpoře Ukrajiny ve všech oblastech. Považuje to za klíčové pro zajištění míru v Evropě i globální stability. Pavel to prohlásil na konferenci o roli diplomacie v bezpečnosti státu v Černínském paláci. Za klíčovou hrozbu pro tuto bezpečnost označil agresivní politiku Ruska. Její úspěch ve válce na Ukrajině by podle prezidenta byl společným neúspěchem Západu. „Musíme společně zabránit tomu, aby se ruská imperiální politika nestala zdrojem inspirace pro možné následovatele. Nejde totiž jen o Ukrajinu,“ varoval Pavel. Za rozkolísaný označil celý mezinárodní řád, což se podle něj projevuje novým násilím na Kavkaze, převraty v Africe nebo naposledy teroristickými útoky Hamásu proti Izraeli. „Dále sledujeme sílící asertivní nástup Číny. Nástup nových technologií, které představují příslib, ale i rizika,“ doplnil další bezpečnostní hrozby ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). K odolnosti Česka proti všem těmto rizikům podle něj musí přispívat i česká diplomacie.