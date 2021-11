Prezident počítá s tím, že novou vládu sestaví předseda ODS Petr Fiala

Předseda ODS Petr Fiala po sobotním videokonferenčním jednání s hospitalizovaným prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že prezident po ustavující schůzi Sněmovny přijme demisi nynější vlády ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO). Kandidát sněmovní většiny v podobě koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů s hnutím STAN na nového premiéra Fiala se pak se Zemanem znovu spojí. Na tomto jednání prezidentovi předloží seznam kandidátů do nového kabinetu, řekl novinářům lídr občanských demokratů. Podotkl, že s hlavou státu dnes konkrétní jména neprobíral. V tuto chvíli nejsou, zdůraznil předseda ODS. Zeman se podle něho bude chtít minimálně s některými kandidáty na budoucí ministry setkat. Kroky k ustavení nové vlády by se podle Fialy měly odehrát v řádu týdnů. Na dotaz ČTK, zda by vláda mohla být do Vánoc, Fiala odpověděl, že to předpokládá.