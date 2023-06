Prezident podepsal zákon o vynakládání nejmíň dvou procent HDP na obranu

Na obranu musí Česko podle zákona vynaložit nejmíň 2 procenta HDP ročně. Vládní předlohu stvrdil svým podpisem prezident Petr Pavel. Ke zvýšení obranných výdajů nejméně na dvě procenta HDP se Česko opakovaně politicky zavázalo v Severoatlantické alianci. Zákon nabude účinnosti od července, a bude se tedy vztahovat už na návrh státního rozpočtu pro příští rok. Předpis zavazuje kabinet k tomu, aby v navrhovaném rozpočtu stanovila obranné výdaje ve výši nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu. V roce 2004 by podle důvodové zprávy měly ministerstvu obranu vzrůst příjmy v porovnání se střednědobým rozpočtovým výhledem asi o 21,5 miliardy korun. Plány dosud počítaly s obrannými výdaji 130 miliard korun.

Pavel podepsal i další novelu, která rozšiřuje možnosti, jak se zapojit do obrany. Dobrovolníci by se mohli přihlásit do záloh a podstoupit jen zdravotní prohlídku. Až pokud by se zhoršila bezpečnostní situace, šli by na výcvik. Zvýší se také odměny pro vojáky v aktivních zálohách.