Prezident podepsal zákon zavádějící odvody z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

Výrobci elektřiny budou muset státu odvádět část peněz z nadměrných příjmů za její prodej. Novelu energetického zákona, která zavádí horní hranici cen elektřiny u výrobců, takzvané zastropování, podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Odvody se budou vztahovat na elektřinu vyrobenou od 1. prosince do konce příštího roku. Stát tímto způsobem plánuje vybrat asi 80 miliard korun ročně. Ty by měly jít na kompenzace za vysoké ceny energií. Maximální ceny u výrobců elektřiny se budou lišit podle zdroje a měly by zaručit i přiměřený zisk. Správu odvodu bude mít na starosti Energetický regulační úřad a s výběrem by mu měla pomáhat finanční správa. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl již v Senátu, že vláda je připravena pomoci i velkým podnikům prostřednictvím zastropování cen. Novela ve schválené podobě vládě umožní zavést horní hranice cen elektřiny a plynu i pro velké firmy. Podobu zastropování cen pro tyto společnosti by kabinet stanovil svým nařízením. Bude muset být v souladu s pravidly veřejné podpory a bude podléhat souhlasu Evropské komise.