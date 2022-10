Prezident poprosí ministryni obrany, aby resort dal peníze na opravu Terezína

Prezident Miloš Zeman poprosí ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) o poskytnutí financí z rozpočtu ministerstva obrany na opravu objektů v Terezíně. Řekl to v Lukavci na Litoměřicku, kde se zastavil při své dvoudenní návštěvě Ústeckého kraje. Na dotaz občanů, koho bude volit při hlasování o nové hlavě státu, odpověděl, že si ještě vybere. Na otázku, koho bude v lednu 2023 volit, Zeman řekl, že ty, kteří už za sebou něco mají. "Nikoliv ty, kteří chtějí naskočit do prezidentského vlaku a když se jich zeptáte, co jsi v životě dokázal, tak odpoví, že nic, ale teprve teď vám to ukážu," uvedl. O podporu památek v Terezíně prezidenta požádal starosta města René Tomášek (nez.). V pevnostním městě jsou v havarijním stavu kasárny Jana Žižky. "Padají nám na hlavu," uvedl starosta. Zeman uvedl, že o tématu debatoval s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) a slíbil, že ministryni, s níž má podle svých slov dobré vztahy, osloví a poprosí ji o prostředky pro Terezín. V Terezíně se letos v červnu zřítila další část kasáren Jana Žižky. Už dřív se zhroutila střecha. Starosta poté rozeslal dopisy na všechna ministerstva, která by mohla situaci zchátralých kasáren vyřešit. Podle něj je nutná pomoc státu.