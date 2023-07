Prezident předal vlajku českým skautům, kteří pojedou na jamboree v Jižní Koreji

Prezident Petr Pavel předla ve čtvrtek na Pražském hradě českým skautům vlajku, která s nimi poputuje na nadcházející světové skautské jamboree. Největší setkání skautů se koná jednou za čtyři roky, letos bude v Jižní Koreji od 1. do 12. srpna a podle organizátorů by se ho mělo zúčastnit na 60.000 mladých lidí. Česko bude na akci reprezentovat 420 skautů a skautek, řekla ČTK mluvčí organizace Barbora Trojak. Prezident na setkání se zástupci skautské delegace ocenil organizaci Junák. Zmínil, že pracuje a rozvíjí děti různého věku, posiluje v nich kladný vztah k přírodě a k ostatním lidem a dlouhodobě se stará o zachování hodnot demokracie a humanity. Připomněl, že se skautská organizace podílí rovněž na mnoha dobročinných a společensky hodnotných projektech. Skauti prezidentu Pavlovi představili složení své delegace a seznámili ho s tím, jak vypadá jejich příprava na jamboree. Letošní akce v Jižní Koreji má motto "Draw your Dream" (Nakresli svůj sen) a připravený program se bude věnovat tématům, jako jsou aktivní občanství, udržitelný rozvoj a chytré technologie.