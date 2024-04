Prezident přijme na Hradě premiéra, jednat by mohli o cestě do USA nebo důchodové reformě

Prezident Petr Pavel dnes večer přijme na Pražském hradě předsedu vlády Petra Fialu (ODS). Řešit by mohli třeba chystanou cestu Fialy do Bílého domu. Mluvit zřejmě budou i o dalším jednání opozice a koalice k důchodové reformě - to je naplánované na 22. dubna. Tématem by mohl být i nákup mimoevropské munice pro Ukrajinu nebo jmenování nového českého velvyslance v Moskvě. Premiér Fiala navštívil prezidenta Pavla naposledy v polovině února. Politici spolu tehdy jednali mimo jiné o ekonomickém výhledu Česka a bezpečnostní situaci na Blízkém východě a na Ukrajině.