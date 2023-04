Prezident s manželkou přijali na Pražském hradě romské studenty a studentky

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijal dnes na Pražském hradě skupinu romských studentů a studentek. Podle něj jsou příkladem překonání předsudků pro romskou komunitu i většinovou společnost. Předsudky označil za jedno z nebezpečí naší doby. Řekl to na začátku setkání. Romské středoškoláky a vysokoškoláky doprovázela vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Uvedla, že díky vzdělání mohou Romové i další etnické skupiny uspět a může se zlepšit soužití. "To, co považuji za jedno z největších nebezpečí naší doby - a zdaleka se netýká jenom Romů, jsou předsudky. Vycházejí mnohdy z nedostatku informací, ze stereotypů, z nedostatku vůle navzájem si naslouchat a pochopit argumenty toho druhého... Vy pro mě představujete možnost jak poukázat na dobré příklady nejenom směrem do komunity vaší, ale především do komunity většinové. Jste příkladem toho, že z kruhu předsudků se dá vystoupit," uvedl na začátku schůzky Pavel. Setkání se uskutečnilo k letošnímu mezinárodnímu dni Romů, který připadá na 8. dubna. Romové tvoří nejpočetnější menšinu v Česku. Podle odhadů jich v zemi žije kolem 250.000. Zhruba polovina z nich je v takzvaných ghettech. Romské děti pak často končívají ve školách, kde tvoří většinu žáků. Podle expertů to zhoršuje jejich úspěšnost ve vzdělávání a budoucí uplatnění.