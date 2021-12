Prezident se s novým premiérem dohodnou na termínu jmenování vlády v pondělí

Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) se v pondělí sejde s prezidentem Milošem Zemanem, aby se domluvili na termínu jmenování nové vlády. Českému rozhlasu to ráno řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. S kandidátem na ministra zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) se podle něj hlava státu setká ihned po Novém roce a následně ho jmenuje. Do té doby by vedením resortu mohl být podle informací Hradu pověřen lidovec Marian Jurečka. Nekula měl se Zemanem hovořit tento týden v úterý, kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u Nekuly ale byla schůzka odložena. Premiér Fiala hovořil o dalším postupu při jmenování vlády s prezidentem na neformální schůzce v úterý. Znovu by se oba politici měli sejít na začátku příštího týdne. "V pondělí by mělo dojít k setkání pana premiéra s panem prezidentem, kde by se mělo definitivně upřesnit a konkretizovat to datum jmenování," řekl dnes Mynář. Kancléř nechtěl sdělit, zda prezident nadále odmítá jmenování jednoho z kandidátů na ministra.