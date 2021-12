Prezident v Lánech zakončil pro tento týden sérii schůzek s kandidáty na ministry

Prezident Miloš Zeman přijal v Lánech pro tento týden posledního z kandidátů na ministry chystané vlády. Debatoval s adeptem na post ministra práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Schůzku provázela, stejně jako všechny předchozí, přísná protiepidemická opatření kvůli prezidentově nákaze koronavirem. Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře nemá prezident horečky ani žádné jiné klinické příznaky. Pokračovat v práci bude i příští týden, kdy by měl mluvit se zbývajícími devíti členy chystané vlády. Po poslední schůzce se chce ještě Zeman znovu sejít s designovaným předsedou vlády Petrem Fialou z ODS. Termín ještě Hrad nestanovil.

Na páteční dopolední schůzce probral Zeman s Jurečkou jeho priority v sociální politice. Budoucí ministr uvedl, že chce nejdéle do dvou let prosadit zásadní změny v systému penzí. Zohlednit chce v penzích počet vychovaných dětí. Počítá také se zavedením minimálního důchodu. Měl by být nejméně 10 tisíc korun. Novinářům řekl, že hlava státu k jeho vizím neměla výhrady.

Dalším pozvaným je adept na resort dopravy Martin Kupka z ODS.