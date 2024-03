Prezident, zástupci koalice i opozičního hnutí ANO budou jednat o reformě penzí

Na Hradě se dnes uskuteční schůzka prezidenta Petra Pavla se zástupci vlády a opozičního hnutí ANO nad návrhem důchodové reformy. Vládní koalice počítá se zvyšováním důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí, se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy či s dřívějším důchodem za práci v rizikovém prostředí. Opozice část záměrů i podobu opatření kritizuje a odmítá, a to hlavně zvyšování věku či nižší nové penze. Politici ANO už uvedli, že by po převzetí vlády některé kroky zrušili. Hlava státu chce přispět k nalezení shody.

Výdaje na důchody postupně rostou. Tvoří teď asi třetinu celkových výdajů státu. Systém důchodového pojištění skončil loni v deficitu 72,8 miliardy korun. Podle propočtů by beze změn v nastavení schodek v polovině století činil kolem pěti procent HDP, v dnešních cenách tedy asi 350 miliard korun.