Prezident Zeman byl propuštěn z nemocnice

Prezident Miloš Zeman byl ve středu dopoledne propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze. Podle prezidentova mluvčího byl jeho devítidenní pobyt rekondiční, prezident trpěl dehydratací a mírnou únavou, dostával proto infuze. Prezidentův pobyt v nemocnici byl zatím nejdelší za dobu, co je ve funkci. Do Vojenské nemocnice nastoupil minulý týden v úterý. Podle Hradu byl pobyt plánovaný, první oficiální informaci ale prezidentská kancelář vydala až dva dny poté. To měl prezident za sebou řadu vyšetření.

Odpoledne se má hlava státu sejít v Lánech s předsedy ODS Petrem Fialou a SPD Tomiem Okamurou. Ještě před nimi se setká s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO.