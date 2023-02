Prezident Zeman je připravený se sejít se svým nástupcem Pavlem

Dosluhující prezident Miloš Zeman je připravený se setkat s nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem. Informoval o tom Zemanův kancléř Vratislav Mynář. Podle něj ale případné jednání záleží spíš na Petru Pavlovi. Zeman už v neděli při návštěvě Srbska řekl, že pokud Pavel o schůzku požádá, rád se s ním setká. Pavel se setkáním počítá, s vhodným termínem by měl ale podle něj přijít jako první Hrad. Pavel chce mimo jiné Zemana požádat o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu. Například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.

Zeman v sobotu blahopřál Pavlovi k vítězství v demokratických volbách a popřál mu, aby byl dobrým prezidentem České republiky. Blahopřání zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před volbou Zeman podpořil Pavlova protikandidáta, bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.