Prezident Zeman končí rozlučkovou návštěvu Slovenska

Schůzkou s předsedou slovenského parlamentu Borisem Kollárem dnes dopoledne prezident Miloš Zeman ukončil oficiální část programu rozlučkové návštěvy Slovenska ve funkci hlavy státu. V poledne, před odletem do vlasti, Zeman ještě vyrazil ve vrtulníku z popradského letiště na vyhlídkový let nad Tatrami. Zeman přijel do Vysokých Tater v pondělí, kdy u Štrbského plesa povečeřel se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Po úterním oficiálním společném jednání pak prezidenti Česka a Slovenska ocenili dobrou úroveň vzájemných vztahů a Zeman vyjádřil naději, že ta bude pokračovat i s jeho nástupcem v úřadu Petrem Pavlem. Ten podle dřívějších informací plánuje při své první zahraniční cestě ve funkci navštívit Slovensko.

Ve Vysokých Tatrách, které jsou oblíbeným cílem českých turistů, se Zeman během tři dny trvající návštěvy sešel také s několika dalšími současnými a bývalými politiky Slovenska, například s premiérem Eduardem Hegerem a bývalými slovenskými prezidenty Andrejem Kiskou a Rudolfem Schusterem.