Prezident Zeman odvolil v pátek na zámku v Lánech

Prezident Miloš Zeman už odevzdal svůj hlas ve sněmovních volbách. Komise za ním přijela přímo na zámek v Lánech. Podle jejího předsedy Ivana Salače je prezident v pořádku. Hlasovat ve volební místnosti Zemanovi nedoporučil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který u něj byl ve čtvrtek v Lánech na návštěvě. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček opakovaně popírá, že by měl prezident vážné zdravotní potíže. Zároveň v pátek ale oznámil, že se Zeman v neděli nezúčastní plánované povolební debaty v televizi. Ovčáček také nevyloučil ani odložení avizované nedělní schůzky s předsedou hnutí ANO a premiérem Andrejem Babišem.

Ovčáček: Zeman je dva týdny ve stavu nemocných, to není důvod k abdikaci

Rádiu Z v pátek Ovčáček řekl, že je prezident 14 dnů ve stavu nemocných, současný stav ho neomezuje ve výkonu ústavních povinností. Zeman podle něj nyní na zámku v Lánech nabírá síly. Spekulace o vážném stavu prezidenta označil za fámy a dezinformace. Mluvčí odmítl, že by Pražský hrad měl zveřejnit podrobnosti o Zemanově zdravotním stavu. Prezidentovo zdraví je v poslední době kvůli nejasnostem v popředí mediálního zájmu. "Pan prezident musí nabrat sil, musíme si uvědomit, že panu prezidentovi je 77 let, to už je věk stáří a to se prostě musí některé neduhy objevit," řekl Ovčáček. Současný stav podle něj Zemana nijak neomezuje ve výkonu jeho ústavních pravomocí a prezident je připraven přispět k sestavení vlády.