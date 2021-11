Prezident Zeman po měsíci a půl opustil nemocnici a přesunul se do domácí péče

Prezident Miloš Zeman se rozhodl přesunout se do domácí péče. Z Ústřední vojenské nemocnice, kde strávil poslední měsíc a půl, dnes odjel do Lán. Nemocnice následně na webu informovala, že lékaři sice Zemanovi doporučili pokračování pobytu v nemocnici, ale že jeho rozhodnutí přesunout se do domácí péči respektují. Zodpovědnost za péči o prezidenta teď převzala společnost SENIOR HOME GROUP ze skupiny Penta Hospitals. Ústřední vojenská nemocnice jí předala Zemanovu zdravotní dokumentaci i ošetřovatelský plán. Nemocnice bude prezidentovi dál zajišťovat pravidelné ambulantní kontroly.

Zítra by měl prezident v Lánech jmenovat nového premiéra. Půjde o lídra koalice Spolu Petra Fialu z ODS.