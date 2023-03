Prezident Zeman předpokládá, že Ústavní soud odmítne nižší valorizaci důchodů

Prezident Miloš Zeman míní, že Ústavní soud zřejmě odmítne snížení valorizace penzí, protože byla norma přijata ve stavu legislativní nouze. Pokud by byl ještě prezidentem, zákon by vetoval. Novelou se ale bude zabývat až nový prezident Petr Pavel, jehož inaugurace se uskuteční ve čtvrtek. Zeman o důchodové novele hovořil v televizi CNN Prima News v pořadu Partie Terezie Tománkové. Vláda podle něj nechtěla, aby byl zákon projednáván před prezidentskými volbami. "Je to podvod na voličích," uvedl.

Z téhož obviňovali ve Sněmovně vládu opoziční řečníci, uváděli, že o nutnosti mimořádné valorizace důchodů věděla předem, ale vyčkávala kvůli výsledku prezidentských voleb. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítl. Rozhodujícím impulzem pro vládní návrh podle něj byla až čísla o lednové inflaci, která zveřejnil Český statistický úřad 10. února. Opozice rovněž uváděla, že podmínky pro schvalování zákona v legislativní nouzi nebyly splněny, vládní koalice je přesvědčena o opaku. ANO i SPD ohlásily, že se kvůli normě chtějí obrátit na Ústavní soud.