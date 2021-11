Prezident Zeman přijal demisi vlády, Fiala by se mohl stát premiérem v řádu týdnů

Prezident Zeman přijal demisi vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Kabinet ANO a ČSSD současně pověřil, aby prozatímně vykonával funkce do jmenování nové vlády. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informoval Pražský hrad. Sestavením nového kabinetu v úterý Zeman pověřil předsedu ODS Petra Fialu, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PirSTAN o den dříve podepsaly koaliční dohodu. Andrej Babiš ve čtvrtek ráno oznámil, že vláda svoji demisi schválila a že dopis s rozhodnutím poslal hospitalizovanému prezidentovi. Kabinet bude podle Babiše i v demisi dál pracovat. Končící premiér při hodnocení působení své vlády odmítl, že by zanechal zemi v rozvratu. Není podle něj pravda, že by stát byl předlužený. Končící kabinet schválil podání demise měsíc po sněmovních volbách a den po zvolení nového vedení Poslanecké sněmovny.

Mynář: Fiala by se mohl stát premiérem v řádu týdnů

Prezident Miloš Zeman by mohl jmenovat premiérem Petra Fialu z ODS v řádu týdnů. Řekl to vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Předpokládá, že jmenování by bylo v Lánech po propuštění prezidenta z Ústřední vojenské nemocnice. Fiala by se s prezidentem měl osobně setkat příští týden.