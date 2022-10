Prezident Zeman řekl, že je pro větší využití uhlí v energetické krizi

Prezident Miloš Zeman dnes v Ústí nad Labem řekl, že je pro větší využití uhlí v energetické krizi. Za šíření požáru v Českém Švýcarsku podle něj může i bezzásahová ideologie. Podpořil opět splavnění Labe. Zeman řekl, že dvoudenní návštěvou Ústeckého kraje se loučí s kraji jako takovými, protože za několik měsíců končí jeho 32 let dlouhá politická dráha.

Při vysokých cenách plynu by podle prezidenta bylo dobré, aby se více využívalo místních surovin, mezi něž patří hnědé uhlí v Ústeckém kraji. Řekl, že je také pro výstavbu jaderných elektráren. Krajská zastupitelka Karolína Žákovská (Spojenci pro kraj) uvedla, že těžba uhlí ničila region desítky let, prezidenta se zeptala, jakou tedy vidí budoucnost Ústeckého kraje, pokud podporuje další těžbu. "Máte dvě volby, buď mrznout, nebo těžit," řekl na to Zeman.