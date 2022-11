Prezident Zeman se 1. ledna zúčastní slavnosti na Slovensku

Prezident Miloš Zeman se 1. ledna zúčastní na Slovensku slavnostního předávání státních vyznamenání. Stane se tak u příležitosti 30. výročí vzniku samostatného Slovenska. ČTK to řekl ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Chystaná ceremonie v Bratislavě bude mít podle Jindráka 1. ledna slavnostnější charakter, protože slovenská prezidentka Zuzana Čaputová u příležitosti 30. výročí pozvala i další představitele sousedních zemí. Z Česka k východnímu sousedovi zamíří i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, potvrdil ČTK její mluvčí Martin Churavý. Pro Zemana bude cesta do Bratislavy jednou z jeho posledních zahraničních cest ve funkci prezidenta. Podle Jindráka se ale ještě před koncem mandátu chystá rozlučková cesta na Slovensko, možné je i rozloučení s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Zeman také opakovaně řekl, že počítá s cestou do Bělehradu, kde by chtěl otevřít Český dům.