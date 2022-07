Prezident Zeman by souhlasil s další podporou Ukrajiny v boji proti Rusku

Prezident Miloš Zeman by podpořil další dodávky zbraní na Ukrajinu. Řekl to v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Zeman by také souhlasil se zapojením Česka do výcviku ukrajinských vojáků. "Kdyby nebylo ruské agrese na Ukrajině, tak bych s tím nesouhlasil," řekl. Vyslovil se i pro pokračování sankcí proti Rusku. Zopakoval svůj postoj, že Rusko z hlediska sankcí nejvíce zasahuje vyřazení ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT. Za "trochu komické" považuje seznamy osob, kterým se podle něj zakazuje někam cestovat.

V rozhovoru prezident také uvedl, že věří, že nový guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl zastabilizuje úrokové sazby. Dosavadní politika ČNB byla podle něj objektivně neúspěšná a jejím důsledkem je šestnáctiprocentní inflace. "Přemýšlejme o tom, zda dosavadní politika, která už trvá rok, České národní banky, politika založená na zvyšování úrokových sazeb, ve skutečnosti tu inflaci nejen že nepotlačila, ale dokonce podle některých teorií ji naopak potencovala," uvedl.