Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by umožnil uzavírat manželství stejnopohlavních párů. Zeman to řekl po jednání s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy. Novelu o takzvaném manželství pro všechny dnes dostala Sněmovna. Podepsal se pod ni vždy jeden poslanec z klubů Pirátů, Starostů, TOP 09, ODS a ANO.