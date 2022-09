Prezident Zeman by za nejlepší řešení energetické krize považoval zastropování cen

Prezident Miloš Zeman by za nejlepší řešení energetické krize považoval zastropování cen energií, jiné možnosti považuje za okrajové. Řekl to v Lánech v rozhovoru rádiu Frekvence 1. Kulatý stůl o energetice s vládou, členy Parlamentu či odboráři svolá až po komunálních a senátních volbách. O možné debatě hovořil tento týden s odborovým předákem Josefem Středulou.

Vláda by podle Zeman měla na základě zákona o cenách prosadit regulaci cen energie, a to na základě nákladové ceny plus přiměřeného zisku. "Dejme tomu zisk, který je průměrem za posledních několik let před energetickou krizí," poznamenal. Ocenil to, že se vládě podařilo vyřešit problém s dodávkami zkapalněného plynu. V přístavu Eemshaven v Nizozemsku se ve čtvrtek otevřel terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG). Třetinu jeho roční kapacity si prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pro své účely pronajala Česká republika. Státu pomůže pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu, a snížit tím závislost na této surovině z Ruska.