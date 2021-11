Prezident Zeman: Země Visegrádu by měly uvažovat o povinném očkování

Země Visegrádské čtyřky by podle prezidenta Miloše Zemana měly uvažovat o zavedení povinného očkování proti covidu-19. Zeman řekl, že jde o jedinou cestu, jak současnou krizi překonat. Ústřední krizový štáb v pondělí podpořil povinné očkování proti koronaviru pro vybrané profese - například zdravotníky, zaměstnance sociálních služeb, vojáky nebo příslušníky integrovaného záchranného systému. Očkování by mohlo být v Česku podle plánů kabinetu v demisi povinné také pro lidi starší šedesáti let. Představitelé nastupující vlády Petra Fialy z ODS ale povinné očkování zatím odmítají.